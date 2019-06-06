У границы с Петербургом продолжает расти свалка огромных размеров

Незаконная свалка огромных размеров продолжает функционировать на землях Всеволожского лесничества.
Некогда законсервированная незаконная свалка, расположенная во Всеволожском районе Ленобласти между Мурманским шоссе, промзоной на проспекте Большевиков, КАД и промзоной «Уткина Заводь», вновь пополняется отходами.
По данным МОО «Зеленый Фронт», территория свалки составляет около 50 гектаров с глубиной залегания мусора под 3 метра.
Также имеются свежие следы ввоза новых партий мусора и информация от граждан о потоке мусоровозов. Размещаются как строительные отходы, мусор из автомастерских, так и поддоны с гнилыми фруктами и овощами.
«Речь идет о примерно 1,5 миллионов кубометров незаконно размещенного мусора и свалка лишь растет», — отмечает председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у аэропорта Пулково горела незаконная свалка.