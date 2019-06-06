У границы с Петербургом продолжает расти свалка огромных размеров

Свалка. Фото:
Свалка. Фото: "Зеленый фронт"

Незаконная свалка огромных размеров продолжает функционировать на землях Всеволожского лесничества.

Некогда законсервированная незаконная свалка, расположенная во Всеволожском районе Ленобласти между Мурманским шоссе, промзоной на проспекте Большевиков, КАД и промзоной «Уткина Заводь», вновь пополняется отходами.

По данным МОО «Зеленый Фронт», территория свалки составляет около 50 гектаров с глубиной залегания мусора под 3 метра.

Также имеются свежие следы ввоза новых партий мусора и информация от граждан о потоке мусоровозов. Размещаются как строительные отходы, мусор из автомастерских, так и поддоны с гнилыми фруктами и овощами.

«Речь идет о примерно 1,5 миллионов кубометров незаконно размещенного мусора и свалка лишь растет», — отмечает председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у аэропорта Пулково горела незаконная свалка.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Всеволожск незаконная свалка свалка
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