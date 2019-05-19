У аэропорта Пулково горела незаконная свалка

Огонь достиг площади 500 м2, прежде чем его локализовали.

В одном километре от аэропорта Пулково потушили нелегальную свалку, сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ 19 мая. Пожар на юге Санкт-Петербурга достиг площади в 500 м2, когда его наконец локализовали к 18:20. Спустя полчаса открытый огонь погасили, но на этом работа спасателей не закончилась. О ликвидации всех очагов возгорания сообщили только в 23:45.

По предварительной информации, никто не пострадал. Аэропорт “Пулково” Санкт-Петербурга расположен на расстоянии 15 км от центра города.

В МЧС не уточняют, находилась ли свалка непосредственно на территории, принадлежащей аэропорту. Экология воздушной гавани Санкт-Петербурга неоднократно вызывала вопросы у властей. Так, на гендиректора Пулково завели уголовное дело за загрязнение реки Новая. Сейчас в аэропорту планируют перевести сточные воды в канализацию. Для восстановления водного объекта в “Пулково” открыли фонд, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.