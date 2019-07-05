Петербургские МФЦ отметили 10 лет со дня создания

В Смольном отпраздновали первый юбилей петербургских МФЦ. Фото: gov.spb.ru

В Смольном отпраздновали первый юбилей петербургских МФЦ. Фото: gov.spb.ru

В Смольном 5 июля отметили десятилетний юбилей со дня создания многофункциональных центров (МФЦ) в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Лучшим сотрудницам МФЦ вручили благодарности губернатора и грамоты комитета по информатизации и связи.

«Сегодня сложно представить, что раньше такой службы не было – настолько к ней все привыкли», — сказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что петербургский МФЦ третий год подряд был признан лучшим в России. Это, по словам Беглова, поддерживает статус города как лидера по многим направлениям.

Всего в Петербурге работает 63 МФЦ на 1 тыс. 68 окон приема. Центры предоставляют 354 государственные и муниципальные услуги.

Ранее сообщалось, что в силу вступили изменения, которые позволяют оплачивать налоги в МФЦ наличными или через электронный терминал без комиссии.