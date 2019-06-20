Налоги можно оплатить в МФЦ без комиссии

Налоги теперь можно заплатить в МФЦ без банковской комиссии. Фото: wikimedia.org
Налоги теперь можно заплатить в МФЦ без банковской комиссии. Фото: wikimedia.org

Изменения в правилах работы МФЦ призваны решить проблему уплаты налогов в отдаленных местностях, где нет ни отделений банков, ни устойчивого интернета.

Вступили в силу изменения в правилах работы многофункциональных центров, которые позволяют МФУ принимать наличные деньги от физлиц (при наличии разрешения от правительства региона). Об этом сообщается на сайте налогового ведомства.

Заплатить налоги в МФЦ можно либо наличными, либо с помощью банковской карты через электронный терминал. При этих способах оплаты комиссию за банковские операции не платить не придется. Налоги, уплаченные наличными, в течение пяти дней вносятся в банк для последующего перечисления на счет Федерального казначейства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов подписал новые законы о налогах в Петербурге.

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Налоги можно оплатить в МФЦ без комиссии
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