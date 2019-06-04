Беглов подписал новые законы о налогах в Петербурге

Муниципальные образования смогут не платить за свою недвижимость.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил подпись на новых законах о сборе налогов в Северной столице, сообщили в Смольном 4 июня.

Отныне муниципальные образования и созданные ими учреждения смогут не платить в казну деньги за имущество.

Санкт-Петербург сейчас поделен на 111 муниципальных образований, то есть на небольшие территории, где местное управление решает вопросы населения.

В правительстве Санкт-Петербурга отметили, что деньги, которые раньше шли на налоги, можно потратить на решение социальных проблем в муниципальных образованиях. Налог на имущество рассчитывают из среднегодовой стоимости имущества.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге муниципальным депутатам позволят ошибаться в декларациях о доходах.