Мундепам Ленобласти позволят допускать мелкие ошибки в декларациях о доходах

Нельзя снимать с должности за опечатку. Фото: pixabay

Нельзя снимать с должности за опечатку. Фото: pixabay

Муниципальным депутатам теперь дадут право на небольшие ошибки в декларациях. Соответствующие поправки в федеральный закон могут внести по инициативе парламента.

Законодательное собрание Ленинградской области выступило с предложением в Государственной Думе о том, что муниципальных народных избранников не нужно снимать с должности из-за огрехов в декларации об их имуществе, расходах и доходах.

Заксобрание Ленобласти считает, что не критические опечатки и просчеты не должны влиять на досрочное снятие полномочий с депутатов. Известно, что, например, депутаты Госдумы за подобные же нарушения своих мандатов не лишаются. Идею муниципальных парламентариев также поддержал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— Сегодня нет градации и определения тяжести нарушения при заполнении декларации. Надо определить градацию, из-за какой провинности какие наказания применять, — прокомментировал предложение ЗакСа Дрозденко.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.