Страны ЕАЭС сняли ограничение на вывоз табака и алкоголя

Сняты ограничения на вывоз алкоголя и табака из стран ЕАЭС. Фото: pixabay.com

Сняты ограничения на вывоз алкоголя и табака из стран ЕАЭС. Фото: pixabay.com

С 30 июня сняты ограничения по вывозу с таможенной территории ЕАЭС филицами этилового спирта, алкогольных напитков, пива, табака и табачных изделий для личного пользования.

Ранее ограничения распространялись как на ввоз, так и на вывоз, говорится в сообщении Выборгской таможни. В Евразийский экономический союз помимо России входят Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

Совет Евразийской экономической комиссии решил, что ограничения по перемещению через границу алкоголя и табака совершеннолетними гражданами будет распространяться только на их ввоз в ЕАЭС. В эти страны можно ввозить не более 5 л спирта, алкогольных напитков или пива и один блок сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака. Ограничения на вывоз отменены.

Выборгская таможня обращает внимание на то, порог беспошлинного ввоза алкоголя ниже, чем разрешенного объема. Таким образом, алкоголь объемом от 3 до 5 л придется задекларировать и уплатить пошлину и налог.

При вывозе алкоголя и табака из ЕАЭС следует учитывать, что нормы ввоза этой продукции физлицами для личного пользования регулируются законодательством принимающих стран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Псковская таможня уничтожит 3,5 тонны «санкционного» товара