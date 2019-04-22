Псковская таможня уничтожит 3,5 тонны «санкционного» товара

По закону яблоки отправили на полигон для уничтожения. Фото: Рixabay

По закону яблоки отправили на полигон для уничтожения. Фото: Рixabay

Два грузовых автомобиля были задержаны сотрудниками Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России в понедельник, 22 апреля, в Долосцах в Себежском районе Псковской области.

В ходе осмотра машин таможенники обнаружили партию «санкционного» товара за фальшстенкой, оборудованной в грузовых отсеках фургонов. Так контрабандисты пытались завезти в Петербург свежие яблоки в черных картонных ящиках без наличия маркировки.

Вес находки составил 1,5 и 2 тонны. По закону яблоки отправили на полигон для уничтожения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге уничтожат более 15 тысяч букетов цветов. При проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства обнаружили в партии цветочных букетов живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса.

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя.