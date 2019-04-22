В Петербурге уничтожат более 15 тысяч букетов цветов

15 360 букетов из срезанной розы, якутки и зверобоя, прибывших в Северную столицу из Литвы, были направлены на уничтожение за счет собственника.
Об этом сообщает ГУ Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства обнаружили в партии цветочных букетов живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса.
Результаты лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили наличие в цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя.
В соответствии с законом вся партия цветов была направлена на уничтожение. Оплачивать расходы на ликвидацию цветов пришлось их владельцу.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Выборгская таможня задержала «Фольксваген Джетта» с секретом.