Выборгская таможня задержала «Фольксваген Джетта» с секретом

На посту МАПП Светогорск на въезде из Финляндии таможенники задержали подозрительный автомобиль марки «Фольксваген Джетта».

Просветив машину рентгеновскими лучами, сотрудники Выборгской таможни обнаружили, что в тайном отделении багажника находятся 5 контрабандных мешков корма для кошек и 37,5 кг охлажденной рыбы.

Незадекларированные товары были изъяты, а автомобиль задержан.

В отношении гражданина Российской Федерации возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стараниями таможенников в 2018 году в федеральный бюджет было перечислено 25,5 миллиардов рублей – это почти на 5 больше, чем в 2017 году. По факту ввоза коммерческих товаров под видом товаров для личного пользования было возбуждено 43 уголовных и 421 административных дела.