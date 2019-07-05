Из-за сбоя с багажом в Шереметьево уволены топ-менеджеры

Из-за больших проблем с выдачей багажа в Шереметьево уволены пять топ-менеджеров компании «Шереметьево Хэндлинг», которая заведует багажной службой аэропорта.

Среди уволенных оказался первый заместитель главы АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин.

С начала лета в Шереметьево начались массовые задержки выдачи багажа прибывшим и отправки его на трансферных рейсах. Людям приходилось ждать свои чемоданы по 3,5 часа. В аэропорту объясняли это высокими нагрузками в отпускной сезон. После глава Шереметьево Михаил Василенко заявил, что сбой в выдаче багажа произошел из-за изменения технологии обслуживания, а не из-за нехватки грузчиков.

В итоге в аэропорт была отправлена одна прокурорская проверка, после первой ситуация не изменилась, и была проведена вторая, результатом которой и стало увольнение Никулина, а также начальника службы обработки багажа «Шереметьево Хэндлинг», начальника службы перронного обслуживания, директора дирекции по обработке багажа и замглавы по обработке багажа и обслуживанию пассажиров.

В прокуратуре сообщают, что аэропорт принимает меры по исправлению ситуации: дополнительно набрано 200 сотрудников и привлечено еще 300 человек из партнерских организаций. Кроме того, для трудоустройства подобрано 500 кандидатов.

По жалобам пассажиров уже возбуждено 38 административных дел.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на складе в Шереметьево лежит тонна неразобранного багажа