На складе в Шереметьево лежит тонна неразобранного багажа

На сортировку чемоданов брошены дополнительные силы. Фото: pixabay.com
На сортировку чемоданов брошены дополнительные силы. Фото: pixabay.com

Проблемы из-за новой технологии могут продлиться до конца июня.

В Шереметьево возникают проблемы с выдачей багажа. Затруднения начались из-за новой технологии и ошибок в расчетах. В аэропорту сообщают, что неудобства могут продлиться до конца июня.

Министр транспорта Евгений Дитрих на ПМЭФ подтвердил РИА Новости, что на сортировку брошены дополнительные силы. По словам, объем неразобранных чемоданов снижается, но на складе до сих пор лежит около тонны. В Минтрансе ранее заявили, что накажут аэропорт, если там не сумеют справиться с возникшими проблемами.

В Пулково Санкт-Петербурга о таких неудачах речь не идет, а всего аэропорт планирует принять около 260 самолетов в дни экономического форума. “Пробки” над воздушной гаванью начались еще в “нулевой день” ПМЭФ о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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