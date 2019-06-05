Над Пулково кружат шесть самолетов из-за ПМЭФ

В Пулково не могут сесть несколько самолетов. Фото: Рixabay

В Пулково не могут сесть несколько самолетов. Фото: Рixabay

Об этом стало известно сегодня, 5 июня, благодаря сервис Flightradar. Есть мнение, что высокая загруженность Пулково связана с первым днем ПМЭФ-2019.

На момент написания текста над Санкт-Петербургом кружили шесть самолетов – их пилоты ожидают разрешения на посадку. Среди лайнеров есть бизнес-джет, который, скорее всего, прилетел из Австрии. Остальные перевозят обычных пассажиров – из Симферополя, Москвы, Краснодара и Праги.

Напоминаем, что в эту среду пройдет «нулевой» день Петербургского международного экономического форума. Основные мероприятия пройдут 6, 7 и 8 июня. Из-за этого часть дорог в городе будут перекрыты, ожидаются пробки – петербуржцев просят отнестись к временным трудностям с понимаем и выбирать удобные маршруты заранее.

К слову, Петербург планируют посетить не только зарубежные гости, но и Владимир Путин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на ПМЭФ-2019 привезли золотой Aurus Senat.