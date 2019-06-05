На ПМЭФ-2019 привезли золотой Aurus Senat

Aurus Senat Фото: wikipedia.org
Aurus Senat Фото: wikipedia.org

Седан премиум класса Aurus Senat показали на променаде Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который откроет свои двери в четверг, 6 июня.

Автомобиль российской марки Aurus «припаркован» на Никольской улице, по которой на форуме будут располагаться институты развития ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, МСП Банк, Дом.РФ, фонд «Моногорода.РФ», «ВЭБ Инновации» и Фонд развития Дальнего Востока.

Впервые мировая общественность увидела «Aurus» на Женевском автосалоне в начале марта 2019 года.

Отмечается, что прием заказов на люксовый седан Aurus Senat S600 и лимузин Senat L700 уже начат в ряде московских дилерских центров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что отечественный Aurus признали прорывом года. «Новинкой года» пользователи назвали KIA Ceed, «Любимой маркой» в массовом сегменте стал Volkswagen, а в премиальном сегменте – BMW.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Aurus Senat ПМЭФ-2019 санкт-петербург
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