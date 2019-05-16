Отечественный Aurus признали прорывом года

Лимузин победил благодаря поддержке россиян.

Об этом стало известно 16 мая. Итоги ежегодной премии «Автомобиль года» объявили в «Известия Hall» в Москве. Каждый год именно онлайн-голосование решает, какая машина победит в той или иной номинации. В 2019 году в нем приняли участие более 110 тысяч человек.

«Прорывом года» неожиданно стал отечественный лимузин Aurus Senat. Таким, к слову, пользуется президент России Владимир Путин. На бронированном лимузине также ездит премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Новинкой года» пользователи назвали KIA Ceed, «Любимой маркой» в массовом сегменте стал Volkswagen, а в премиальном сегменте – BMW.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых небезопасных машин при ДТП. На таких автомобилях ездить довольно опрометчиво – их владельцы чаще всего умирают в результате аварий. К таким отнесли спортивные машины и транспортные средства субкомпактного класса.