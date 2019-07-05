В Ленобласти за три месяца ликвидировали 382 незаконные свалки

В Ленобласти рассказали о ликвидированных свалках. Фото: pixabay.com
В Ленобласти рассказали о ликвидированных свалках. Фото: pixabay.com

За второй квартал 2019 года на территории Ленобласти ликвидировали 382 несанкционированные свалки. Общий их объем составил порядка 29 тыс. 530 кубометров.

Больше половины убранных свалок находились на землях лесного фонда. Еще четверть — на границах населенных пунктов, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Уточняется, что с апреля по июнь 2019 года инспекторы ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» и ЛОГКУ «Ленобллес» обнаружили 444 несанкционированные свалки. Общий объем найденного мусора составляет примерно 17 тыс. 600 кубометров.

С начала года в Ленобласти ликвидировали 451 незаконную свалку. Назначено штрафов на общую сумму более 26,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти растет новая незаконная свалка. Горы мусора обнаружили активисты общественной экологической организации «Зеленый Фронт» в поселке имени Свердлова.

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