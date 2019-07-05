Huawei тестируют свою операционную систему

Крупнейшая китайская компания Huawei начала проводить тестирование собственной операционной системы.

Портал Huawei Central сообщил, что Huawei пригласила пользователей протестировать принадлежащую им ОС на новом устройстве, которым, возможно, является Huawei Mate 30. Название операционной системы также пока неизвестно, но в сети ходят слухи, что ее назовут Hongmeng.

Ранее портал отмечал, что данная ОС заменит Android на устройствах Huawei. Операционная система разрабатывается в качестве запасного плана для китайской фирмы на тот случай, если устройства не смогут пользовать ОС Android из-за натянутых отношений между США и Huawei.

Напомним, что в мае этого года Huawei была внесена в «черный список» администрацией лидера США Дональда Трампа, но в конце июня они все-таки разрешили продолжить сотрудничество компаниям США с Huawei.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Huawei создал собственную OC и выпустил новый смартфоны.