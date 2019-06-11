Huawei создал собственную OC и выпустил новый смартфоны

Китайская компания нашла способ отказаться от сервисов Google.

Об этом стало известно 11 июня. Обо всем рассказывает издание Chinadaily.

Производитель, лишившись возможности использовать американские сервисы, решил создать собственные. На данный момент вышло около миллиона новых смартфонов с новой ОС. Теперь пользователи телефонов от Huawei смогут не переживать о том, что им недоступны некоторые программы. На данный момент вышли только тестовые образцы, по работе которых сделают вывод, что нужно переделать и улучшить.

Напоминаем, что компания попала в черный список США из-за подозрений в шпионаже за пользователями. Теперь на смартфонах Huawei недоступны сервисы Google, Intel, Broadcom и других корпораций. Тем не менее, производитель не планирует прекращать выпускать телефоны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за санкций США приложения Facebook больше не будут устанавливать на смартфонах Huawei.