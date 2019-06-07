Из-за санкций США приложения Facebook больше не будут устанавливать на смартфонах Huawei

И все из-за политических игр. Фото: pixabay
И все из-за политических игр. Фото: pixabay

Из-за ограничений США по отношению к Китаю, люди, которые приобретут смартфон Huawei новейшей модели, потеряют доступ к Facebook, Instagram и WhatsApp.

Приложения Facebook, Instagram и вдобавок мессенджер WhatsApp перестанут устанавливать на новых моделях телефонов Huawei.

Это происходит из-за санкций США, о которых было объявлено 17 мая. Корпорация Huawei теперь находится в черном списке. Сообщается, что приложения будут функционировать даже на тех телефонах, что еще не распроданы. Однако, телефоны, которые будут производить позже, оснащаться популярными программами уже не будут.

Таким образом, если власти Америки не захотят отменить свои санкции спустя непродолжительный период времени, Huawei может навсегда потерять доступ к магазину Google Play и его программам.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
гугл инстаграм Китай США телеграм фейсбук
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за санкций США приложения Facebook больше не будут устанавливать на ...
Самая милая и печальная новость от ученых: собаки заражаются стрессом от хозяина
Петербургский депутат предложил ограничить скорость гироскутеров по тротуарам
Группа Papa Roach выступит в Петербурге. Они уже прилетели
«Зенит» могут покинуть еще три игрока: Заболотный, Набиуллин и Краневиттер
Организмы перешли к сексу и размножению половым путём для защиты от рака
Павел Дуров создаст замену новостному агрегатору «Яндекс.Новостям»
В Петербурге наградили аплодисментами МЧСника, спасшего ребенка