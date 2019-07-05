Стали известны сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Платную трассу М-11, проходящей от Москвы до Петербурга, полностью построят и откроют в октябре 2019 года.

Первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов заявил, что на текущий момент строительные работы укладываются в срок, построить осталось всего два участка дороги, ими являются 7 и 8 этапы, расположенные около Санкт-Петербурга. Планируется достроить их в августе и октябре соответственно.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко ранее сообщал, что проезд по новой трассе, протяженность которой составляет почти 670 км, будет стоить приблизительно две тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалисты посчитали, сколько может стоить билет на вакуумный поезд Петербург – Москва. В одной капсуле смогут находиться до 40 пассажиров. Специалисты не уверены, что проект сможет окупиться – разве что если около трех процентов богатейших людей России будут путешествовать благодаря им каждый день.

автодор трасса "Москва-Петербург" трасса М-11
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