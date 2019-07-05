В Петербурге пройдет празднование Дня Достоевского

Завтра, 6 июля, в Санкт-Петербурге в юбилейный десятый раз будет отмечаться День русского писателя Фёдора Достоевского.
Сегодня уже состоялся традиционный «День До». В Саду Дружбы, который находится на Литейном проспекте, прошла встреча с героями произведений Фёдора Михайловича Достоевского, также были проведены другие мероприятия литературной направленности и работала мастерская печатной графики.
В субботу, 6 июля, в 11:00 праздник начнется с возложения цветов и зажжения свечей. Происходить это будет в Некрополе мастеров искусств.
В 12:00 на Кузнечном переулке начнется «Достоевский карнавал», в рамках которого пройдет флешмоб, будут присутствовать гигантские марионетки и живые скульптуры. Также состоится премьера спектакля «Литературный ассамбляж» от ФМД-Театр.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что STEREOLETO в Петербурге возглавляет рейтинг лучших фестивалей этих выходных.