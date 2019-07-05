В Петербурге пройдет празднование Дня Достоевского

Начало в 12:00. Фото: vk.com/dostoevskyday
Начало в 12:00. Фото: vk.com/dostoevskyday

Завтра, 6 июля, в Санкт-Петербурге в юбилейный десятый раз будет отмечаться День русского писателя Фёдора Достоевского.

Сегодня уже состоялся традиционный «День До». В Саду Дружбы, который находится на Литейном проспекте, прошла встреча с героями произведений Фёдора Михайловича Достоевского, также были проведены другие мероприятия литературной направленности и работала мастерская печатной графики.

В субботу, 6 июля, в 11:00 праздник начнется с возложения цветов и зажжения свечей. Происходить это будет в Некрополе мастеров искусств.

В 12:00 на Кузнечном переулке начнется «Достоевский карнавал», в рамках которого пройдет флешмоб, будут присутствовать гигантские марионетки и живые скульптуры. Также состоится премьера спектакля «Литературный ассамбляж» от ФМД-Театр.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что STEREOLETO в Петербурге возглавляет рейтинг лучших фестивалей этих выходных.

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