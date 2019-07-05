STEREOLETO в Петербурге возглавляет рейтинг лучших фестивалей этих выходных

На территории пространства «Севкабель Порт» в эти выходные 6-7 июля пройдет музыкальный фестиваль STEREOLETO.

Агентство аналитики «ТурСтат» поделилось рейтингом фестивалей, которые являются лучшими по мнению жителей страны.

Первое место возглавил петербургский фестиваль STEREOLETO, события которого будут разворачиваться одновременно на пяти сценах. Среди выступающих окажутся «Мумий Тролль», Монеточка, Little Big и другие известные музыканты. Также гостей фестиваля будут ждать арт-объекты, авторами которых являются молодые дизайнеры.

На второй позиции рейтинга расположился московский фестиваль музыки и активного образа жизни «Ласточка».

Третью строчку занимает музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Гатчине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборге пройдет фестиваль классической музыки. Жителей и гостей города будет ждать поразительное исполнение произведений классического жанра от Александра Канторова и симфонического оркестра «Классика».