Сбербанк хочет запустить совместные отделения с McDonal’s

На данный момент "Сбербанк" обсуждает с McDonal’s запуск совместных отделений в нескольких регионах России. Фото: Pixabay

На данный момент "Сбербанк" обсуждает с McDonal’s запуск совместных отделений в нескольких регионах России. Фото: Pixabay

С помощью партнерства с сетью ресторанов ПАО «Сбербанк» планирует привлечь больше людей в отделения.

На данный момент «Сбербанк» обсуждает с McDonal’s запуск совместных отделений в нескольких регионах России, сообщает «Ведомостям» первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин. Основным вопросом в обсуждении остается выбор формата данных отделений, т.к. обоим компаниям требуется много пространства для работы. Ведяхин надеется, что идею совместных отделений «Сбербанка» и McDonal’s смогут реализовать до конца текущего года.

Ведяхин Также добавил, что поток клиентов в отделениях «Сбербанка» стремительно падает и по предварительным данным, может упасть на 30% в течение нескольких лет, а данная коллаборация может привлечь клиентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Почта России” потеряла сотни карт Сбербанка. Как уточнили представители банка, карты не представляли особую ценность, так как не были активированы. Из себя они представляли просто пластик.