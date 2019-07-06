Росстат назвал лидеров по разводам среди регионов

В 2019 году россияне пока что меньше разводятся, чем в 2018-ом.

Эксперты подсчитали, где в России браки чаще всего завершаются бракоразводным процессом. Оказалось, что лидерами являются регионы с интенсивной миграцией.

Первое место занял Сахалин — в Сахалинской области расторгают 5,1 брака на 1000 жителей. Следом идет Карелия с 4,6 брака, НАО (4,5), Мурманская и Белгородская области (по 4,3), следует из данных Росстата. В этих областях развивают крупные промышленные проекты, молодежь приезжает в поисках хорошей работы со всех концов страны, а потом может и уехать обратно.

При этом меньше всего браков расторгают на Кавказе. Наиболее низкий показатель зарегистрировали в Чечне — 0,6. В этих областях (Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан) сильны национальные традиции, а религиозность населения выше.

Всего за 4 месяца 2019-го года в РФ расторгли на 53 тысячи меньше браков, чем за первый квартал 2018 года — 184 тысячи. Данные Росстата о проценте разводов по отношению к бракам разнятся в зависимости от года, но в среднем в России расходится около 60% супружеских пар.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге четверть жителей считают, что внешность партнера стоит на первом месте.