Четверть петербуржцев предпочтут внешность характеру

Четверть опрошенных заявили, что в партнере важно все. Фото: pixabay.com

Четверть опрошенных заявили, что в партнере важно все. Фото: pixabay.com

Другие респонденты заметили, что человека изменить куда сложнее, чем его лицо.

Жителей Санкт-Петербурга спросили, что важнее всего в партнере. Вопрос вызвал полярные мнения.

Опрос в социальной сети был призван выяснить, что важнее: характер человека или его внешность. Из 800 опрошенных жителей Петербурга чуть меньше половины (47%) заявили, что характер второй половинки стоит для них на первом месте, сообщили Gazeta.SPb аналитики соцсети “Фотострана”. Некоторые из этих респондентов уверены, что характер почти нельзя исправить, а внешность поддается изменениям с помощью, к примеру, пластической хирургии.

При этом 26% опрошенных поставили на первое место внешность партнеров. Они считают, что с характером можно свыкнуться — но им хочется, чтобы рядом был кто-то красивый.

Наконец еще четверть опрошенных петербуржцев не стала выбирать между вариантами. Эти респонденты подчеркнули, что в человеке важно все — от цвета волос до чувства юмора.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что большинство жителей России смотрят телевизор в свободно время и не читают книг.