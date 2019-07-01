Большинство россиян смотрят телевизор и не читают книги

Около 46% молодых людей не читают ни книг, ни журналов.
Жителей России расспросили о том, как они проводят свободное время. Выяснилось, что большинство в часы досуга смотрят телевизор, следует из результатов опроса “Левада-центра”, опубликованных 1 июля. Эксперты опросили 1616 совершеннолетних россиян.
Просмотром фильмов и сериалов занимаются около 79% респондентов хотя бы раз в неделю и около 50% — каждый день. Еще 66% раз в неделю или чаще видятся с друзьями. Третье место по популярности заняли походы в гости (его назвали около 42-43% опрошенных).
Свыше 50% почти не читают художественную литературу (28% респондентов из этой цифры не читают совсем). Этот показатель еще выше у молодежи до 29 лет — 46% не читают ни книг, ни журналов. При этом молодежь чаще смотрит фильмы и сериалы и пользуется социальными сетями.
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