Большинство россиян смотрят телевизор и не читают книги

Около 50% респондентов смотрят фильмы и сериалы каждый день. Фото: pixabay.com

Около 50% респондентов смотрят фильмы и сериалы каждый день. Фото: pixabay.com

Около 46% молодых людей не читают ни книг, ни журналов.

Жителей России расспросили о том, как они проводят свободное время. Выяснилось, что большинство в часы досуга смотрят телевизор, следует из результатов опроса “Левада-центра”, опубликованных 1 июля. Эксперты опросили 1616 совершеннолетних россиян.

Просмотром фильмов и сериалов занимаются около 79% респондентов хотя бы раз в неделю и около 50% — каждый день. Еще 66% раз в неделю или чаще видятся с друзьями. Третье место по популярности заняли походы в гости (его назвали около 42-43% опрошенных).

Свыше 50% почти не читают художественную литературу (28% респондентов из этой цифры не читают совсем). Этот показатель еще выше у молодежи до 29 лет — 46% не читают ни книг, ни журналов. При этом молодежь чаще смотрит фильмы и сериалы и пользуется социальными сетями.

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