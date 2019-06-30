Ученые обнаружили «рога» у любителей смартфонов

Специалисты рассказали о растущем наружном затылочном выступе у тех, кто часто пользуется телефоном.

Обо всем рассказали ученые из Австралии, которые заметили трансформацию черепа у людей, которые не могут обойтись без смартфона. Они считают, что со временем скелет человека будет меняться еще сильнее, но пока что у некоторых молодых людей уже сейчас обнаруживают странную мутацию. Они сравнили ее с «рогом», растущим на затылке, — он еще похож на птичий клюв.

В исследовании принимали участие 1,2 тысяч человек, среди которых носителем «рогов» было 33%.

Медики и раньше видели подобное, но с каждым годом людей с мутацией становится больше. Дело в том, что современный человек все время опускает голову, когда пользуется телефоном. Ученые советуют как можно реже брать в руки смартфон, иначе «рог» может со временем начать мешать жить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли взаимосвязь между группой крови и успешностью человека.