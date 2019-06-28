Ученые нашли взаимосвязь между группой крови и успешностью человека

Группа крови влияет на характер человека. Фото: Pixabay
Группа крови влияет на характер человека. Фото: Pixabay

В Японии руководство компании часто смотрит на данные о группе крови соискателя.

Есть мнение, что она может сказать, насколько хорош человек как управленец. Так, люди с первой группой крови лучше всего справляются с большим коллективом – они успешно руководят людьми, никогда не опускают руки и всегда стремятся к достижению целей. Обладатели второй группы крови – ответственные и трудолюбивые работники, которым не стоит быть управленцами – они лучше справляются с другими задачами. Такие люди не подводят и умеют подстраиваться под разные обстоятельства.

Люди с третьей и четвертой группой крови чаще всего являются творческими личностями. Их в компаниях не очень любят, так как считают работниками необязательными и недисциплинированными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали черту, которая есть у всех людей с первой группой крови. Они упорные личности, которые никогда не оставляют надежды добиться своей цели. Их не останавливают неудачи – они, другими словами, высокоэффективны.

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Ученые нашли взаимосвязь между группой крови и успешностью человека
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