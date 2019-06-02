Ученые назвали черту, которая есть у всех людей с первой группой крови

Японские эксперты уверены, что их отличает целеустремленность.

Специалисты пришли к такому выводу после исследований, посвященных свойствам крови. Японские ученые уверяют, что группа крови влияет на характер человека. Оказывается, люди с первой группой крови – это упорные личности, которые никогда не оставляют надежды добиться своей цели. Их не останавливают неудачи – они, другими словами, высокоэффективны.

Также японские специалисты рассказали об общей черте среди тех, у кого вторая группа крови. Они – настоящие трудоголики, которые готовы часами сидеть за одним делом. Такие люди помимо прочего – отличные партнеры, ведь они стараются сделать все, что от них зависит, чтобы никого не подвести. У человека со второй группой есть и недостаток – он не умеет распоряжаться деньгами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые обнаружили смертельно опасный для сердца продукт.