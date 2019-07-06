Школьница отравилась таблетками в центре Петербурга

Несовершеннолетнюю привезли в больницу около полуночи.

Школьницу привезли в больницу после острого отравления медикаментами. Полиция Санкт-Петербурга ведет проверку по происшествию.

Сотрудники больницы Санкт-Петербурга сообщили в правоохранительные органы о поступлении к ним несовершеннолетней в тяжелом состоянии около полуночи в субботу 6 июля, передали Gazeta.SPb в главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Девушку 2002 года рождения привезли из квартиры дома в Центральном районе Петербурга.

Врачи диагностировали сильное пероральное отравление. Сейчас несовершеннолетняя находится под присмотром врачей, а полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ингушетии избитая семилетняя девочка перенесла операцию.