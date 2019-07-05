Избитая семилетняя девочка перенесла операцию в Ингушетии

Врачи диагностировали у пострадавшей гангрену правой руки и ожоги.

Семилетней девочке в Ингушетии пришлось делать операцию по восстановлению кровоснабжения руки после побоев. Детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева сообщила в Instagram 5 июля, что сейчас у ребенка все в порядке.

Пострадавшую доставили в клиническую больницу в четверг 4 июля с множеством травм. Следственный комитет региона начал проверку по происшествию.

Кроме этого, Чакхиева опубликовала в соцсети выдержку из сводки правоохранительных органов Ингушетии, где перечисляется список травм, которые получила девочка: это и закрытый перелом локтевой кисти, и гангрена правой руки, и ожоговые раны третьей степени.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге иномарка сбила семилетнего мальчика.