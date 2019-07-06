Жестокого мужа и отца задержали за истязание близких

Мужчина мучил жену и 16-летнюю дочь. Фото: pixabay.com
Мужчина мучил жену и 16-летнюю дочь. Фото: pixabay.com

Оказалось, что 44-летнего петербуржца ранее уже судили.

Жительница Санкт-Петербурга написала в полицию заявление на своего мужа — женщина отказалась терпеть постоянные побои и оскорбления. Оказалось, у мужчины уже есть судимость.

Полиция Приморского района Петербурга задержала 44-летнего мужчину, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга в субботу 6 июля. Супруга обвинила его в причинении ей и 16-летней дочери психологических и физических страданий. В полиции возбудили уголовное дело и на время отпустили мужчину под подписку о невыезде.

По статье 117 УК РФ об истязании, часть 2, обвиняемый может получить от 3 до 7 лет тюрьмы.

В ноябре 2018 года вице-губернатор Анна Митянина заявила, что за 10 месяцев прошлого года в Петербурге зафиксировали свыше 2000 случаев домашнего насилия. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что омбудсмены Петербурга встретились, чтобы обсудить эту проблему.

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