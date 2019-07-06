Агалатовским добровольцам подарили новый «КамАЗ»

Администрация региона передала добровольной пожарной дружине Агалатово cпецмашину «КамАЗ». Это уже вторая пожарная машина, полученная дружиной.

Это произошло в Тосно на празднике в честь дня рождения противопожарной спасательной службы Ленобласти.

Каждый год регион по госпрограмме «Безопасность Ленинградской области» закупает технику и оборудование для добровольных пожарных дружин. В этом году в бюджете на эти цели отведено 1,9 млн рублей.

Несколько лет подряд спасательная команда из Агалатово входит в число лучших в Ленобласти, она внесена в дежурное расписание противопожарной службы области. В прошлом году дружина совершила 230 выездов, потушила около 90 пожаров, спасла четырех человек.

В 2019 году в Ленобласти планируется ввести в эксплуатацию четыре новых здания пожарной части. Два из них построены за счет регионального бюджета, два – за счет инвесторов. Кроме того, в этом году начнется строительство пожарных депо в Сертолово и Северном Кудрово.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что зарплаты пожарных увеличат в два раза к 1 августа