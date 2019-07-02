Зарплаты пожарных увеличат в два раза к 1 августа

Такое решение принял Владимир Путин после жалоб сотрудников МЧС.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Распоряжение президента России появилось на сайте Кремля. Владимир Путин хочет, чтобы правительство повысило зарплаты пожарных в два раза. Сотрудники МЧС с августа 2019 года будут получать до 24 тысяч рублей, а уже с 2020 года до 32 тысяч.

Напоминаем, что разговор о низких зарплатах пожарных начался после «Прямой линии», которая состоялась в июне. Мужчина записал видеообращение Владимиру Путину, где попросил обратить внимание на проблему. Он отметил, что зарабатывает всего 16 тысяч рублей в месяц, а его коллеги и того меньше. Поэтому, посетовал пожарный, многим приходится совмещать несколько работ, что сказывается на качестве выполняемой работы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожарные ночью больше двух часов тушили кирпичное здание на Обводном канале. Пламя распространилось на 20 квадратных метров.