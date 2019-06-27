Пожарные ночью больше двух часов тушили кирпичное здание на Обводном

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Пламя распространилось на 20 квадратных метров.

К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 17 человек личного состава, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

На пульт спасателей информация о пожаре поступил около 02:57. Сообщалось, что горит здание 136 на Обводном канале в Адмиралтейском районе.

В одноэтажном кирпичном здании размером 20х20 метров, в помещении площадью 40 квадратных метров горела обстановка на площади 20 квадратных метров. Пожар и очаг возгорания удалось ликвидироваться только в 05:19.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Полюстровском огонь от “ВАЗ” “накинулся” на соседний “Ниссан”.