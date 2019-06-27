На Полюстровском огонь от “ВАЗ” “накинулся” на соседний “Ниссан”

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 03:53.

В Красногвардейском районе накануне произошёл пожар у дома 5 по Полюстровскому переулку. Об этом сообщают сотрудники МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о пожаре в районе Петербурга спасателям поступило около 03:53. На место происшествия выехали 5 человек личного состава и одна единица техники.

Спустя час пожар был потушен. В автомобиле “ВАЗ” выгорел моторный отсек, частично пострадал рядом стоящий автомобиль “Ниссан”.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура Парижа назвала основные версии причины пожара в Нотр-Даме.