На Полюстровском огонь от “ВАЗ” “накинулся” на соседний “Ниссан”

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 03:53.
В Красногвардейском районе накануне произошёл пожар у дома 5 по Полюстровскому переулку. Об этом сообщают сотрудники МЧС РФ по Петербургу.
Сообщение о пожаре в районе Петербурга спасателям поступило около 03:53. На место происшествия выехали 5 человек личного состава и одна единица техники.
Спустя час пожар был потушен. В автомобиле “ВАЗ” выгорел моторный отсек, частично пострадал рядом стоящий автомобиль “Ниссан”.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура Парижа назвала основные версии причины пожара в Нотр-Даме.