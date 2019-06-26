Прокуратура Парижа назвала основные версии причины пожара в Нотр-Даме

Сотрудники правоохранительных органов уверены, что все случилось не из-за поджога.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщила радиостанция France info со ссылкой на прокуратуру Парижа. Там считают, что собор Парижской Богоматери мог загореться из-за непотушенной сигареты или проблем с электрическом. Эти версии пока что являются основными. При этом в прокуратуре убеждены, что пожар не стал следствием злого умысла и поджога.

«Нет никаких данных, которые позволяли бы говорить в поддержку криминальной гипотезы»,

— считают сотрудники правоохранительных органов. Сейчас эксперты проводят исследования, чтобы найти истинную причину возгорания.

Напоминаем, что пожар случился вечером 15 апреля. Глава Франции считает, что собор Парижской богоматери можно будет восстановить за пять лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара месса.