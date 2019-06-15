В Соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара месса

Беспрецедентная церемония после страшного пожара, который разрушил Нотр-Дам де Пари 15 апреля, началась сегодня в 18.00 по местному времени.

На богослужение собралось около тридцати человек. Небольшое количество прихожан объясняется правилами безопасности. Ремонтные работы еще не закончились. Месса транслировалась в прямом эфире на католическом канале KTO.

Эта месса проводится через два месяца на следующий день после сильного пожара, обрушившегося на шпиль, крышу и часть хранилища Нотр-Дам де Пари.

Во время мессы в качестве меры безопасности каждый участник должен был носить строительный шлем.

«Это часовня, в которой нет никакого риска, маршрут, по которому нужно идти, обозначен, но остальная часть собора, очевидно, является огромной строительной площадкой», — рассказал радиостанции France Info один из участников мессы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пожар в Соборе Парижской Богоматери тушили около 10 часов.