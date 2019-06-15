В Соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара месса

Собор вспыхнул вечером 15 апреля. Фото:YouTube
Собор вспыхнул вечером 15 апреля. Фото:YouTube

Беспрецедентная церемония после страшного пожара, который разрушил Нотр-Дам де Пари 15 апреля, началась сегодня в 18.00 по местному времени.

Первая месса в Соборе Парижской Богоматери. Фото:КТО

На богослужение собралось около тридцати человек. Небольшое количество прихожан объясняется правилами безопасности. Ремонтные работы еще не закончились. Месса транслировалась в прямом эфире на католическом канале KTO.

Эта месса проводится через два месяца на следующий день после сильного пожара, обрушившегося на шпиль, крышу и часть хранилища Нотр-Дам де Пари.

Вид собора сегодня. Фото:КТО

Во время мессы в качестве меры безопасности каждый участник должен был носить строительный шлем.

«Это часовня, в которой нет никакого риска, маршрут, по которому нужно идти, обозначен, но остальная часть собора, очевидно, является огромной строительной площадкой», — рассказал радиостанции France Info один из участников мессы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пожар в Соборе Парижской Богоматери тушили около 10 часов.

месса Нотр-Дамм париж пожар Собор Парижской Богоматери
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Акимов рассказал, куда сети 5G проведут в первую очередь
В Соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара месса
Издевательства людей вывели робота из себя
Жители острова Декабристов недовольны новыми скамейками
Андреевский рынок открылся после реконструкции
Открытие театральной олимпиады идет на площади Островского
Жители Петербурга пожаловались на масляные загрязнения Охты
Экстремалы забрались на Эрмитаж, один сбежал по трубе