Пожар в Соборе Парижской Богоматери тушили около 10 часов

Возгорание, которое произошло в Нотр-Даме около 18:50, спасатели смогли ликвидировать только около 04:00 утра 16 апреля.

Историческое здание, памятник архитектуры, монументальный Собор и главная достопримечательность не только Франции, но и всего мира — Собор Парижской Богоматери — начал гореть еще вечером 15 апреля. Там загорелись деревянные строительные конструкции и пламя в считанные минуты распространялось на весь собор. Через некоторое время в Соборе обрушились шпиль и крыша. Постепенно пламя начало распространяться на все здание.

Как сообщали позже представители Собора, Нотр-Дам утерян для общества. Скорее всего там ничего не сохранилось.

Как только сработал сигнал пожарной безопасности, всех прихожан и сотрудников храма вывели на улицу. По предварительной информации, люди не пострадали.

Пожар был локализован ночью 16 апреля. Как сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на официального представителя парижских пожарных Габриэля Плюса, спасатели еще продолжат следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы обсуждают пожар в Соборе Парижской богоматери.