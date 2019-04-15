“Эпичный пожар”: В сети размещают фотографии горящего Собора Парижской Богоматери

Представители Собора говорят, что огонь распространился на несущую конструкцию здания. Фото: https://vk.com/spb_today

Представители Собора говорят, что огонь распространился на несущую конструкцию здания. Фото: https://vk.com/spb_today

Тем времени пожар, который начался вечером 15 апреля (по мск) продолжается.

Сообщается, что на данный момент обрушился шпиль католического храма. Напомним, строение 12 века возводили около 200 лет.

Также поступила информация, что обрушилась крыша собора. Местные СМИ сообщают, что пострадавших нет, пишет Mush.

Представители Собора говорят, что огонь распространился на несущую конструкцию здания.

Знаменитый Нотр-Дамм расположен в центре Парижа. Католический храм является один их символов французской столицы. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа. Храм возводили почти 200 лет и завершили в 1345 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Париже горит Собор Парижской Богоматери (видео).