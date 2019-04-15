В Париже горит Собор Парижской Богоматери (видео)

Храм возводили почти 200 лет и завершили в 1345 году. Фото: https://vk.com/mash

Храм возводили почти 200 лет и завершили в 1345 году. Фото: https://vk.com/mash

В результате дым поднимается плотными клубами вверх. Сообщается, что одна из главных достопримечательностей Парижа горит уже полчаса.

Судя по видео, пламя распространяется в зоне, где проходит реконструкция собора. Поскольку видно, что языки пламени вырываются из так называемых “строительных лесов”.

Знаменитый Нотр-Дамм расположен в центре Парижа. Католический храм является один их символов французской столицы. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа. Храм возводили почти 200 лет и завершили в 1345 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Горящий “Олимпийский” попал на видео (видео).

Видео: https://vk.com/mash