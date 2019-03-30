Горящий “Олимпийский” попал на видео (видео)  

Пожар произошел на 6 этаже. Фото: https://www.instagram.com 
Пожар произошел на 6 этаже. Фото: https://www.instagram.com 

Сообщение о пожаре в столичном спорткомплексе поступило на пульт спасателей около 18:36. Пламя охватило порядка 30 квадратных метров.

Жители столицы сняли пожар на видео и разместили в социальной сети. К спорткомплексу приехали машины МЧС, пламя ликвидировали около часа.

Сообщение о пожаре в “Олимпийском” поступило около 18:36, сообщают сотрудники ГУ МЧС по Москве. Спасатели на месте выяснили, что пожар произошел на 6 этаже 8-ми этажного здания. Само здание находилось на реконструкции, по предварительной информации, возгорание могло произойти из-за кабеля под подвесным потолком.

Огонь и очаг возгорания ликвидировали к 19:21. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в двухкомнатной квартире на Фермском шоссе ночью произошёл пожар.

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Олимпийский горит

A post shared by Павел Гзовский (@gzovskii) on

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
москва олимпийский пожар
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