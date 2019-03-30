В двухкомнатной квартире на Фермском шоссе ночью произошёл пожар

Огонь удалось потушить примерно за час. Фото: Pixabay
Огонь удалось потушить примерно за час. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Инцидент произошёл ночью, 30 марта. В течение часа пожар удалось ликвидировать.

Сегодня, 30 марта, в районе двух часов ночи в квартире на Фермском шоссе, 36 произошло возгорание. Информация об этом поступила в МЧС.

На место происшествия оперативно прибыла бригада спасателей из 12 человек и трех единиц спецтехники. Выяснилось, что огонь охватил площадь в три квадратных метра.

Огонь удалось потушить спустя 50 минут после вызова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Информации о пострадавших не поступала.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что власти Ленобласти помогут с новым жильём пострадавшим от пожаров.

Жителям Ленинградской области помогут получить новые квартиры взамен пострадавшему при пожаре жилью.

Уже в 2019 году новое жильё обретут 29 жителей Волховского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов, а также города Выборга, Шлиссельбурга и Луги, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Из областного бюджета на эти цели потратят около 25 млн рублей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУ МЧС России по Петербургу пожар приморский район спб
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