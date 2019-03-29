Власти Ленобласти помогут с новым жильём пострадавшим от пожаров

Из областного бюджета на это выделено 25 млн рублей Фото: Pixabay

Из областного бюджета на это выделено 25 млн рублей Фото: Pixabay

Жителям Ленинградской области, чье жильё пострадало при пожаре, помогут обрести новое.

Уже в текущем году ключи от квартиры получат 29 жителей Волховского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов, а также города Выборга, Шлиссельбурга и Луги, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Из областного бюджета на эти нужды выделено порядка 25 млн рублей.

Сейчас местные администрации формируют пакет документов, необходимый для проведения аукционов на покупку квартир. После того, как контракты будут заключены, власти Ленобласти направят необходимые денежные средства в муниципальные образования.

Отмечается, что комитет по строительству каждый год распределяет между муниципалами субсидии на приобретение жилья для стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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