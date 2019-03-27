Ленобласть позаботится о рабочих завода Ford

В правительстве региона готовы предложить сотрудникам около 4 тысяч вакансий в обрабатывающей промышленности.

В правительстве Ленобласти прокомментировали ситуацию с закрытием завода Ford во Всеволожске. Напомним, в компании сообщили, что временно прекращают изготовлять легковые машины в России — а одно из предприятий находится как в Ленобласти.

Как сообщили Gazeta.SPb в правительстве 27 марта, компания остановила завод из-за экономических проблем. Бюджет Ленобласти не понесен значительных убытков от закрытия предприятия, но в правительстве региона обеспокоены судьбой жителей, которые остались без работы. Закрытие завода начнут летом 2019 года.

Сейчас на заводе занято 969 человек, около 500 — жители Ленобласти, передают в правительстве региона. При этом в Ленобласти для них найдется около 20 тысяч вакансий, из которых 4 тысячи наиболее близки по роду деятельности. Правительство региона направит своих специалистов на завод, которые обеспечат помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку, соблюдение гарантий и прочее.

О возможном закрытии завод а во Всеволожске стало известно вчера: компания Ford планирует сохранить производство лишь LCV-авто, о чем сообщила Gazeta.SPb. Ранее General Motors сообщила о закрытии в Шушурах своего завода: это произошло в 2015 году, но сейчас предприятие могут запустить вновь.