Завод автомобилей Ford во Всеволожске могут закрыть

Компания может полностью отказаться от выпуска и импорта легковых машин в России.

Компания Ford может отказаться от выпуска в России легковых автомобилей, сообщает “Коммерсант” 26 марта. Предполагается,что уже завтра представители компании сообщат о реструктуризации компании. Ford Sollers может продать часть активов и в итоге сохранит только сектор легких коммерческих авто (LCV).

Среди причин называют снижение продаж автомобилей — возможно, компании стало тяжелее вести дела с Россией из-за санкций. К примеру, компания General Motors сообщила о закрытии производства легковых машин в Санкт-Петербурге в 2015 году и продаже Opel.

Дочерняя компания Ford (“Форд Мотор Компани”) имеет завод во Всеволожске, где производят Ford Focus III и Ford Mondeo. На предприятии неоднократно проходили забастовки в 2000-ых годах связанных с низкой зарплатой и условиями труда. Теперь этот завод тоже находится под угрозой закрытия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что завод General Motors могут “расконсервировать”.