Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что автомобильный концерн Ford (Форд) закроет производство легковых автомобилей в России. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

По словам Козака, причиной, по которой американский автопроизводитель принял такое решение, стали проблемы со сбытом.

Компания намерена развивать сегмент легких коммерческих автомобилей, в котором у них уже есть хорошо покупаемая и успешная модель — Ford Transit. Руководить этим делом будет российский партнер партер «Форд»— группа Sollers.

Напомним, что сейчас у Ford Sollers есть три завода. Первое производство находится Ленинградской области, во Всеволожске, где выпускают Ford Focus и Mondeo. Еще два завода расположены в Татарстане — в Елабуге и в Набережных Челнах (там собирают Ford Fiesta и EcoSport). Суммарная мощность этих площадок составляет около 350 тысяч машин в год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Всеволожский завод «Форд» приостанавливает производство до 8 июня.