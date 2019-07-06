Разработчик сообщил об опасности посадки космонавтов в Тихом океане

У России нет скоростных судов в Тихом океане, поэтому если при запуске космического корабля «Федерация» случится авария и космонавты окажутся в океане, они обречены на гибель, сообщил эксперт Роскосмоса.

Запуск первого пилотируемого корабля «Федерация» запланирован на 2024 год. Он доставит экипаж на Международную космическую станцию. Первый старт «Федерации» пройдет в 2022 году с космодрома Байконур в беспилотном режиме. На орбиту корабль доставит ракета-носитель «Союз-5». В 2023 году «Федерация» полетит также без пилотов и состыкуется с МКС в в автоматическом режиме.

На молодежном форуме «Инженеры будущего» в Оренбурге представитель РКС «Энергия» Игорь Верховский сообщил о не решенной пока проблеме запуска «Федерации» с людьми на борту. В случае возникновения нештатной ситуации пилотов некому будет спасти с места приводнения в Тихом океане, так как у России нет ни гражданских, ни военных высокоскоростных судов, которые могли бы оперативно подобрать экипаж космического корабля в океане. Чтобы добраться до отдельных точек на карте, придется потратить несколько суток, чего космонавты не переживут.

Игорь Верховский рассказал, что для пилотируемой «Федерации» первоначально планировалась реактивная парашютная посадка, однако площадок, где можно провести такую посадку, очень немного, и от этого способа, видимо, придется отказаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что космический корабль SpaceX взорвался на испытаниях.