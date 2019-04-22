Космический корабль SpaceX взорвался на испытаниях

Частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Florida Today.

Ранее пилотируемый корабль Crew Dragon летал к МКС с манекеном Рипли, после возвращения со станции он успешно приводнился. Планировалось, что корабль будет задействован в нескольких экспериментах по проверке работоспособности системы аварийного спасения, а потом будет сдан в музей.

По сообщениям очевидцев, над местом испытаний наблюдался оранжевый дым. Видео взрыва Crew Dragon разместил в своем твитере блогер Astronut099.

Тесты проводились на стенде. Пострадавших нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что NASA выбрало SpaceX для дерзкой миссии — атаки на астероид.

Задача космического аппарата, который предстоит разработать Илону Маску, сбить космическую скалу с курса. Предполагается, что убийца астероидов будет готов уже в 2021 году.