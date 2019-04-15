Перехватчик астероидов создаст и испытает Илон Маск

NASA выбрало SpaceX для дерзкой миссии — атаки на астероид.

Задача космического аппарата, который предстоит разработать Илону Маску, сбить космическую скалу с курса.

Предполагается, что убийца астероидов будет готов уже в 2021 году. А испытают его на небольшом спутнике астероида Дидим до 7 октября 2022 года, когда космическая скала будет примерно в 7 миллионах миль от Земли.

Миссия по перехвату угрожающих Земле астероидов получила название «Тест на перенаправление двойного астероида ДАРТ» (DART) .

Дидим — это небольшой астероид, делающий оборот вокруг Солнца за 770 дней и пересекающий орбиты Земли и Марса. Его главная особенность — наличие своего собственного спутника. Именно по луне астероида и будет нанесён прицельный удар.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) описывает DART как первую в мире миссию, демонстрирующую способность космического корабля отклонять астероид путем столкновения с ним на высокой скорости.

«DART — это испытание кинетического ударника, одной из технологий предотвращения воздействия на Землю опасного объекта», — пояснили в NASA. Проще говоря, Nasa и SpaceX отправят в космос зонд, который «врежется » в спутник астероида Дидим. Зонд DART ударит в околоземный объект со скоростью около 6 км / с.

Космический аппарат с автономным навигационным программным обеспечением оснастят видеокамерой и наблюдать за испытаниями будет возможно почти в прямом эфире.

NASA надеется, что столкновение изменит скорость вращения Луны на орбите вокруг главного астероида Дидима на долю процента. Этого должно хватить для отслеживания изменений с помощью телескопов на Земле. В случае успеха отклонение астероида кинетическим ударом может стать жизненно важной системой «планетарной защиты» для будущих поколений.

Миссия не будет дешевой: сейчас она оценивается примерно в 69 миллионов долларов.

Дидим официально классифицирован как «потенциально опасный астероид» и «околоземный объект», что означает, что он занимает одно из первых мест в списке космических приоритетов НАСА.

Первичное тело Дидим имеет ширину около 800 метров, его вторичное тело (или« лунник») имеет размер 150 метров, что более типично для размеров астероидов, которые могут представлять опасность для Земли. Впервые он был обнаружен Университетом Аризоны в 1996 году с помощью телескопа в Национальной обсерватории Китт-Пик.

Дидим и его спутник считаются «опасным» из-за своей близости к нашей планете. Однако астрономы уверены, что ни до, ни после кинетического удара он на Землю не упадет.

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